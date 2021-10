Roma, Morinho: «Siamo una famiglia, Vedo troppa gente preoccupata»

«Noi siamo una famiglia» ha detto in un’intervista José Mouringo per presentare la partita della Roma contro il Bodo-Glimt

A SkySport José Mourinho ha presentato la partita della sua Roma contro il Bodo-Glimt di Conference League. L’allenatore giallorosso ha parlato della sua squadra come famiglia.

BODO – «Come diceva qualche giocatore quando siamo arrivati, è la conseuenza del campionato che abbiamo fatto l’anno scorso. E’ un modo per pagare quanto fatto la scorsa stagione. Dobbiamo giocare questa stagione con responsabilità. Il sogno di tutti è la Champions, però noi dobbiamo giocare questa competizione, anche se per noi è qualcosa di nuovo viste le condizioni in difficili. Noi dobbiamo giocare queste partite. Abbiamo sentito un vento impossibile per giocare a calcio e dobbiamo portare a casa qualcosa»

GIUDIZI – «Vedo gente preoccupata. Questa squadra è diventata una famiglia indistruttibile. Non c’è sconfitta o egoismi. Inizio a sentire qualche commento di gente preoccupata perché noi non abbiamo paura. Noi siamo felici di quello che stiamo costruendo. Qui è un’esperienza diversa. Ci saranno tanti cambi nella squadra perché c’è gente che ha bisogno di risposare e altri che meritano di giocare».