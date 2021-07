Roma, Mourinho telefona a Florenzi: la situazione

José Mourinho avrebbe fatto una telefonata ad Alessandro Florenzi, ma la posizione del terzino non sarebbe cambiata: andrà via

La Roma si allena in Portogallo e lo fa senza i Nazionali italiani Cristante e Florenzi ancora a riposo dopo le gioie di Euro 2020. In ritiro, però, non dovrebbe arrivare il terzino che reste uno dei partenti dei giallorossi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, José Mourinho avrebbe anche telefonato al calciatore per chiarirgli le sue idee.

Florenzi è sul mercato e ha un contratto da 3 milioni a stagione di cui la Roma vuole liberarsi. Sia il calciatore che il club giallorosso attendono allora solamente l’offerta giusta.