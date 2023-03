Roma, Mourinho verso la permanenza

Jose Mourinho avrebbe deciso di sfilarsi dal valzer delle panchine: il tecnico portoghese vuole rimanere a Roma, e così convincerebbe Dybala e Smalling a fare lo stesso

Jose Mourinho ha deciso per la permanenza sulla panchina della Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport, la decisione è arrivata prima della sosta, e avrebbe un effetto a cascata anche sul mercato giallorosso.

Con lo Special One in panchina, sarà molto più facile per la dirigenza convincere Dybala e Smalling a fare lo stesso. Per il rispetto del FPF, i nomi dei sacrificabili diventano quindi Abraham e Ibanez, che uscendo libererebbero posti per nomi come Nzola e Singo.