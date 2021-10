Roma, per Mourinho contro l’Empoli l’ennesima vittoria casalinga: la striscia è lunghissima

Con la vittoria della sua Roma contro l’Empoli, Mourinho ha prolungato la striscia di vittorie consecutive in casa

José Mourinho non si ferma più e con la vittoria contro l’Empoli prolunga la striscia di successi casalinghi in Serie A. Con quella contro i toscani ora sono 42 le vbittorie in casa per l’allenatore portoghese e la stessa Lega Serie A l’ha omaggiato su Twitter.