Roma, Mourinho: «Zaniolo e Pellegrini? Non pensiamo al derby. Mi aspetto una cosa...»

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con l’Udinese: le dichiarazioni

Mourinho ha parlato a DAZN prima di Udinese-Roma.

SEGNALI – «Professionalità. Abbiamo giocato giovedì e non è facile dal punto di vista fisico e mentale. Non è facile quando giochi con una squadra che ha avuto una settimana per preparare. Abbiamo perso a Verona, a Venezia dopo che avevamo giocato in Conference. Una situazione simile dalla quale possiamo prendere spunto. Per questo abbiamo deciso di stare insieme per avere la giusta condizione».

ZANIOLO E PELLEGRINI – «Non c’è il derby, pensiamo a oggi e non ci pensiamo al derby. Il profilo di gioco che ha l’Udinese mi preoccupa, hanno un gruppo che pressa tantissimo e per questo non è facile. Ma se veniamo qui pensando al derby e alla Conference non avremo possibilità di vincere».