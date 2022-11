Zazzaroni: «Roma, Mourinho sa come piangere»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta così la conferenza stampa di José Mourinho di ieri, vigilia di Sassuolo-Roma: «Il pianto secondo Mourinho. «Piangono tutti gli allenatori, e piangono tanto, per una volta piango anch’io». Ma lo fa a modo suo. Con un pianto che pianto non è: José parla anche con gli occhi, gli sguardi sono emoticon, comunicano in anticipo il tono della risposta. Nessuno come lui sa far esplodere le contraddizioni e i problemi senza perdere un grammo di leggerezza».