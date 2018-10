Roma, nel mirino Muniain dell’Athletic Bilbao

La Roma ha messo gli occhi sull’ala sinistra dell’ Athletic Bilbao, in scadenza di contratto a giugno

Il calciomercato non si ferma mai. Proseguono senza sosta sondaggi, rifiuti e bozze di trattative, con la Roma che continua a lavorare in campo e sul mercato. La lista nelle mani del Ds Monchi si aggiorna ora dopo ora, in particolare per quel tassello vuoto in attacco sul binario sinistro, per quell’attaccante di piede sinistro che Di Francesco chiede da tempo. Dopo Berardi, l’ultima idea risponde al nome di Iker Muniain, ala sinistra spagnola, in forza all’Athletic Bilbao con il quale finora ha collezionato 256 gettoni e 33 gol.

Primi contatti avviati con l’entourage del calciatore: una chiacchierata interlocutoria per sondare il terreno e valutare i margini dell’affare. Munian, inserito nella lista stilata da Don Balon dei migliori calciatori nati dopo il 1991, ha un valore di 35 milioni di euro con un contratto in scadenza a giugno e un ingaggio di 2,5 milioni: un vero affare che il Ds Monchi non vorrebbe farsi sfuggire.

Le opzioni sono quelle di acquistarlo a parametro zero al termine del campionato, oppure mettere sul piatto di gennaio una cifra inferiore al costo del suo cartellino. Ma c’è da battere la concorrenza del Siviglia, un’altra destinazione gradita dal calciatore spagnolo. Sondaggi, riflessioni e contatti: la Roma studia le prossime mosse di mercato.