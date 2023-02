Roma, niente di grave per Dybala: solo contusione

La Roma tira un sospiro di sollievo per Dybala: l’argentino ha subito solo una contusione lombare e non rischia di saltare nessuna partita

Niente di grave per Paulo Dybala e la Roma tira un sospiro di sollievo. L’argentino era uscito nella partita contro l’Empoli dopo non in perfette condizioni.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è emerso che si tratta solo di una contusione lombare, un problema che non costringerà l’argentino a saltare partite nell’immediato, a partire dal prossimo con il Lecce.