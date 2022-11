Roma, non è ancora detta l’ultima parola su Karsdorp

I rapporti tra Karsdorp e Mourinho saranno oggetto di discussione nel ritiro in Giappone. La Juventus, però, si tiene pronta sul mercato

Sembra oramai agli sgoccioli il rapporto tra Mourinho e Karsdorp. Il terzino olandese, che dovrebbe partire per il ritiro che la Roma ha in programma in Giappone dal 22 al 29 novembre, è finito nella lista di mercato della Juventus.

Come riporta Il Messaggero, il ritiro dovrebbe essere l’occasione per allenatore e giocatore di riallacciare i rapporti. Qualora nulla si sanasse, potrebbe rientrare nel mercato ed essere oggetto di discussione per la Juventus.

