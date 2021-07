Roma, nuova amichevole in programma: data e avversaria

Roma, nuova amichevole in programma: la data e l’avversaria dei giallorossi per il prossimo impegno estivo

Continua la preparazione della nuova Roma targata Josè Mourinho. Dopo l’amichevole di lusso disputata con il Porto, i giallorossi hanno messo in agenda un nuovo impegno per continuare a lavorare in vista dell’inizio della nuova stagione.

La prossima amichevole degli uomini di Mourinho è in programma per mercoledì 4 agosto, quando la Roma affronterà i portoghesi del Belenenses all’Estadio Municipal da Bela Vista, a Parchal, in Algarve.