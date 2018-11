Uno degli ultimi acquisti di Monchi, Steven Nzonzi, si è concesso ai microfoni di Sky Sport: tra i temi toccati la Serie A e i risultati dei giallorossi

«Abbiamo un’ottima squadra, ma in questo inizio di stagione ci è mancata la continuità di risultati», questa l’analisi di Nzonzi a Sky Sport, centrocampista della Roma, in merito alle prime 10 partite di Serie A. Il nuovo arrivato in casa giallorossa, infatti, ritiene che la Roma possa ancora migliorare: «Questo è un campionato di alto livello, ogni partita è difficile perché tutte le squadre sono schierate molto bene tatticamente. Noi, però, dobbiamo fare un filotto di vittorie, a cominciare dalla prossima con la Fiorentina, per raggiungere i nostri obiettivi».

Per farlo sarà necessario trovare un’identità di squadra ben definita: «Finora abbiamo giocato meglio con il centrocampo a 2, a 3 invece dobbiamo migliorare, ma io non ho preferenze per la mia posizione in campo. Mi adatto e in questo mi sta aiutando De Rossi: mi dà consigli, ha grande esperienza ed è importante per la nostra squadra». In chiusura Nzonzi, si è dimostrato attento, rispondendo correttamente sull’ultimo francese in grado di vincere lo Scudetto con la maglia della Roma: «È stato Candela. Quando il prossimo? Speriamo il più presto possibile, ma non è facile. La Juve sta dominando da anni, un po’ come il Psg in Francia».