Roma, obiettivo Champions per il futuro di Dybala

L’obiettivo della Roma è chiaro ed è quello di arrivare in Champions League per due motivi e il principale è per il futuro di Dybala

L’obiettivo della Roma è chiaro ed è quello di arrivare in Champions League per due motivi e il principale è per il futuro di Dybala.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, con l’arrivo in Champions anche il futuro della Joya potrebbe essere ancora in giallorosso ma c’è sempre quella clausola da 20 milioni sul contratto.