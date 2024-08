Roma-Olympiacos: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Manlio Scopigno l’incontro amichevole Roma-Olympiacos: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Manlio Scopigno di Rieti va in scena la partita amichevole Roma-Olympiacos. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Buba Aboubacar, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Solbakken, El Shaarawy. All. De Rossi.

Orario e dove vederla in tv

Roma-Olympiacos si gioca alle ore 17:00 di sabato 3 agosto. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.