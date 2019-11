Roma, Pallotta: 40 milioni per la prima tranche dell’aumento di capitale

Roma, continua la trattativa tra Pallotta e Friedkin. Intanto il patron dei giallorossi procederà ad un aumento di Capitale

Si continua a trattare in casa Roma tra il patron Pallotta e Dan Friedkin, l’imprenditore made in USA che è interessato all’acquisto del club. Si tratta soprattutto sul prezzo: per Pallotta la cifra è 750 milioni, stadio compreso, e compresi anche i 272 milioni di debiti di cui farsi carico. Dal punto di vista del texano, come riporta la Gazzetta dello Sport, la cifra è alta. Vuole spendere meno.

Da sottolineare anche l’intenzione del presidente giallorosso di non uscire definitivamente dalla società e per questo potrebbe profilarsi anche l’opzione di una gestione congiunta: la prima tranche di ricapitalizzazione, di circa 40 milioni, sarà effettuata entro fine anno.