Roma, senti Giannini: «Champions? L’insidia maggiore è il calendario. Malen è l’elemento in più, certo che con Dybala…»

Roma, Giannini: «Champions League? L’insidia maggiore è il calendario. Malen è l’elemento in più, certo che con Dybala…»

La corsa a un posto nella prossima Champions League entra nella sua fase più calda e spietata. La Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dal brusco e inatteso scivolone di Genova, è chiamata a difendere con i denti il quarto posto dagli assalti di Juventus e Como. Un momento delicatissimo per i giallorossi, ancora in corsa su due fronti ma falcidiati dagli infortuni nel reparto offensivo. Per analizzare la volata finale, La Gazzetta dello Sport ha interpellato una vera e propria bandiera romanista: Giuseppe Giannini. Il “Principe” non ha dubbi sulle chance della squadra e sulle doti del suo condottiero in panchina.

LA VOLATA CHAMPIONS «L’insidia maggiore è il calendario, la Roma è l’unica a giocare in Europa e gli infortunati in attacco sono tanti. La Juve è un pericolo grosso, ma la differenza può farla la forma fisica. Gasp li fa correre più di tutti fino alla fine e non vedo cali da quel punto di vista. Il Como di Fabregas è forte, ma non ha l’esperienza del tecnico giallorosso».

CAMPIONATO O EUROPA LEAGUE «Ma non esistono scelte in questi casi. La Roma è ancora quarta in A e ha uno scontro diretto domenica. La squadra gioca sempre cercando di vincere e lo farà sia a Bologna che a Como. Gasp ha l’esperienza giusta per far digerire una sconfitta, non ci saranno strascichi. La squadra crede in quello che fa. E rivedremo una Roma aggressiva. L’atteggiamento non è mai mancato, poi ci sono gli episodi storti».

IL FATTORE MALEN «Malen è l’elemento in più, bisogna trovare il modo di servirlo meglio. Certo che con Dybala sarebbe stata un’altra storia. Vedo in crescita Pisilli e Wesley. Mi dispiace per Pellegrini, in carriera ci sono alti e bassi ma non gli rimprovererei l’impegno».