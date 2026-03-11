Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Roma, senti Giannini: «Champions? L’insidia maggiore è il calendario. Malen è l’elemento in più, certo che con Dybala…»

Published

4 ore ago

on

By

Malen Roma Juve

Roma, Giannini: «Champions League? L’insidia maggiore è il calendario. Malen è l’elemento in più, certo che con Dybala…»

La corsa a un posto nella prossima Champions League entra nella sua fase più calda e spietata. La Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dal brusco e inatteso scivolone di Genova, è chiamata a difendere con i denti il quarto posto dagli assalti di Juventus e Como. Un momento delicatissimo per i giallorossi, ancora in corsa su due fronti ma falcidiati dagli infortuni nel reparto offensivo. Per analizzare la volata finale, La Gazzetta dello Sport ha interpellato una vera e propria bandiera romanista: Giuseppe Giannini. Il “Principe” non ha dubbi sulle chance della squadra e sulle doti del suo condottiero in panchina.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano


LA VOLATA CHAMPIONS «L’insidia maggiore è il calendario, la Roma è l’unica a giocare in Europa e gli infortunati in attacco sono tanti. La Juve è un pericolo grosso, ma la differenza può farla la forma fisica. Gasp li fa correre più di tutti fino alla fine e non vedo cali da quel punto di vista. Il Como di Fabregas è forte, ma non ha l’esperienza del tecnico giallorosso».
CAMPIONATO O EUROPA LEAGUE «Ma non esistono scelte in questi casi. La Roma è ancora quarta in A e ha uno scontro diretto domenica. La squadra gioca sempre cercando di vincere e lo farà sia a Bologna che a Como. Gasp ha l’esperienza giusta per far digerire una sconfitta, non ci saranno strascichi. La squadra crede in quello che fa. E rivedremo una Roma aggressiva. L’atteggiamento non è mai mancato, poi ci sono gli episodi storti».
IL FATTORE MALEN «Malen è l’elemento in più, bisogna trovare il modo di servirlo meglio. Certo che con Dybala sarebbe stata un’altra storia. Vedo in crescita Pisilli e Wesley. Mi dispiace per Pellegrini, in carriera ci sono alti e bassi ma non gli rimprovererei l’impegno».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato5 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto5 giorni ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×