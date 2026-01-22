Roma, Massara sicuro: «Mercato? Stiamo valutando se ci saranno altre opportunità. Ecco la nostra priorità»

Roma, Massara non ha dubbi: «Mercato? Stiamo valutando se ci saranno altre opportunità. Ecco la nostra priorità». Le parole

La settima giornata della League Phase di Europa League prosegue con il match delle 21 all’Olimpico, dove la Roma ospita lo Stoccarda in una sfida già decisiva per la classifica del girone.

Nel prepartita, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sul momento della squadra e sulle aspettative per la serata.

MERCATO – «Stiamo valutando se ci saranno altre opportunità, dando priorità al reparto offensivo»

ANGELINO – «È stato a lungo fuori, sta recuperando e siamo fiduciosi che recuperi al meglio la sua condizione»

«Interpretazione di questi 7 cambi? L’interpretazione è quella di avere molte partite e quindi bisogno di attingere a tutte le risorse, ci sono molti cambi ma molti giovani hanno già giocato quindi siamo fiduciosi. Pisilli? Contiamo molto sui giovani, ha già 50 presenze nonostante l’età. Puntiamo moltissimo su di lui».

