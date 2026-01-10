Roma, parla Massara: «Raspadori? Penso sia in via di definizione in tempi rapidi. Lo United ha chiuso i discorsi per Zirkzee. Su Ferguson…»

Roma, Massara fa il punto sul mercato «Raspadori? Penso sia in via di definizione in tempi rapidi. Lo United ha chiuso su Zirkzee»

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha analizzato le strategie di mercato dei giallorossi intervenendo ai microfoni di Dazn. Le sue parole:

RASPADORI E MERCATO – «È una trattativa che esiste, penso sia in via di definizione in tempi rapidi. Lo scenario potrebbe essere più chiaro già domani, mentre lo United ha chiuso i discorsi per Zirkzee. Ferguson? Speriamo di vederlo ancora qui nel corso della stagione»

FRIEDKIN – «E’ sempre bello quando la proprietà è presente a Roma. Abbiamo un confronto quotidiano, siamo uniti e vogliamo tutti far crescere la società. Siamo tutti allineati su questo senso. Gasperini? Anche con lui c’è un confronto costante protesa a fare il bene della squadra»

ROBINO VAZ – «E’ un grande talento ma in questo momento mi sembra abbastanza improbabile. Non credo che l’Om voglia privarsene e ci sarebbe comunque molta concorrenza»

FERGUSON – «La sua crescita è costante, ci sta dando un grande contributo. Speriamo di vederlo ancora qui nel corso della stagione»

