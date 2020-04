Roma, Pastore attacca: «Perché non possiamo allenarci?»

Il trequartista della Roma Pastore ha espresso le sue considerazioni in merito alla ripresa degli allenamenti

Javier Pastore ha parlato della ripresa di allenamenti e campionato: «Sappiamo che a Trigoria hanno fatto i lavori per garantire la nostra sicurezza e di tutti coloro che si allenano nel centro sportivo. Possiamo uscire al parco, ma non abbiamo bisogno di quello o di una strada; serve un campo adatto alle nostre condizioni. Perché possono riprendere gli sport individuali e noi non possiamo?».

«Rispettiamo le regole come abbiamo fatto fino ad adesso. È un po’ assurdo: potremmo dividerci nell’arco della giornata, allenarci singolarmente nel centro sportivo e farlo in sicurezza. La Roma è stata chiara: la salute prima di tutto. Ci hanno messo in condizione di farlo. È assurdo che dobbiamo aspettare due settimane per allenarci bene», ha ammesso il trequartista della Roma al canale ufficiale della società.