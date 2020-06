Roma, Pau Lopez: «Il polso va meglio. Ritorno? Ci vuole pazienza»

Pau Lopez annuncia novità riguardanti il suo infortunio: le ultime sul recupero dalla frattura del polso del portiere della Roma

Nel corso dell’intervista su Instagram concessa a bcnbest, Pau Lopez ha fatto il punto sul recupero dall’infortunio rimediato il mese scorso (frattura del polso, ndr). Ecco le parole dell’estremo difensore della Roma, riprese da pagineromaniste.com.

POLSO – «Come va? Bene, meglio. Mi sono fatto male tre giorni dopo l’inizio degli allenamenti. Sono passate quasi 5 settimane e va meglio».

RITORNO – «Se sono pronto per tornare a giocare? Non lo so. Spero tra poco. I prossimi giorni faremo diverse prove. Ci vuole un po’ di pazienza».

ALLENAMENTI DURANTE IL LOCKDOWN – «La Roma come tutti i club ci ha dato un programma da seguire. Tutti i giorni avevamo qualcosa da fare. La nostra condizione si vedrà quando si inizierà a giocare. Per fortuna qua in Italia abbiamo avuto un po’ più di tempo rispetto agli altri paesi per prepararci alla ripresa e credo che la squadra si farà trovare fisicamente pronta».

ARRIVO ALLA ROMA – «Non avevo intenzione di andare via dal Betis, la mia famiglia stava benissimo. Poi però è arrivata la Roma e ho avuto la possibilità di giocare in un club storico che va sempre in Champions, era difficile dire no. C’erano molti soldi in ballo ed è stata un’ottima operazione anche per il Betis. Non potevo dire no a questa esperienza, in un club così grande e storico. I tifosi e i compagni mi hanno trattato benissimo. Ci sono giocatori come Dzeko, Pastore, Fazio e Kolarov, è una grande cosa dividere lo spogliatoio con loro».