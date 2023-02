Per la sfida contro il Verona dell’Olimpico, la Roma potrebbe perdere anche Pellegrini oltre a Dybala

Il centrocampista è uscito al minuto 74′ della sfida di Europa League e non è al meglio anche per questo Mourinho potrebbe decidere di non rischiarlo in vista della partita di ritorno.