Roma, piace Solbakken, tra i marcatori nel 6-1 del Bodo Glimt

La Roma sulle tracce di Solbakken, l’attacante norvegese del Bodo Glimt che aveva segnato ai giallorossi nel 6-1 di questa stagione

Ramoscello di pace tra Roma e gli improbabili rivali artici del Bodo Glimt. I giallorossi seguono infatti l’attaccante norvegese Solbakken, che gradisce la destinazione, ma ci sono degli ostacoli nel percorso.

Come riporta infatti Sky Sport, il calciatore non vorrebbe andare via a parametro zero e vorrebbe che il Bodo sia in qualche modo indennizzato per il suo addio. I giallorossi invece propongono al norvegese un accordo già per il trasferimento a luglio per poi andare a trattare con il Bodo per portarlo in Italia prima del 31 dicembre con un indennizzo minimo. Il club norvegese vorrebbe però tenerlo in squadra almeno per i preliminari di Champions League. Sono attesi nuovi sviluppi nelle prossime ore.