Roma, Pinto: «Lavoriamo tanto e parliamo poco»

Le parole di Tiago Pinto nel prepartita di Betis Roma: «Il lavoro che facciamo nel mercato rappresenta il 20% del successo sportivo»

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di SKY Sport prima del calcio d’inizio di Betis Roma. Di seguito le sue parole.

PAROLE DI MOURINHO – «Non è comodo per me commentare parole dell’allenatore Mourinho di ieri, ho capito cosa voleva dire, ma io penso che nel calcio si va oltre la direzione economica se no ogni anno Psg e City vincerebbero la Champions e invece non l’hanno mai fatto. La scorsa stagione abbiamo parlato di questo, è difficile giocare giovedì e domenica, è chiaro che è difficile ma allo stesso tempo sappiamo che questo fa parte del nostro lavoro».

PROFILO SOCIETARIO – «Avete capito il profilo della nostra proprietà, lavora tanto e parla poco, per noi l’Europa è sempre un obiettivo e lo ha dimostrato la scorsa stagione. Quest’anno è ancora più competitiva e noi siamo qui a fare una buona partita e avvicinarci alla qualificazione. Negli ultimi quindici anni abbiamo fatto semifinali nelle coppe europee, vinto la Conference League, ci deve responsabilizzare».

MERCATO – «Secondo me il lavoro che facciamo nel mercato rappresenta il 20% del successo sportivo, il resto è quello che viene fatto giorno dopo giorno. Abbiamo tanto da migliorare ogni giorno per far diventare questa squadra vincente, bisogna creare una famiglia e sviluppare tutti i dipartimenti».

ABRAHAM – «Quando gli attaccanti perdono fiducia è complicato, non è mancanza di qualità, manca fiducia e fortuna, con gli attaccanti funziona un po’ così. Ieri Lautaro ha fatto una partita incredibile e ha segnato un gol bellissimo ma non segnava da tanto, qualcuno dovrà pagare questa fattura».