Roma Porto 0-0: è iniziata la sfida dell'Olimpico

All’Olimpico, il match valido per la giornata di Europa League 2024/2025 Roma Porto: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico, Roma e Porto si affrontano nel match valido per i play off di Europa League 2024/2025.

ROMA PORTO: LA CRONACA

96’ Finisce qui, la Roma batte 3 a 2 il Porto e vola agli ottavi di Europa League.

95’ Autogol di Rensch, 3 a 2 per il Porto

83’ Gol della Roma con Pisilli che segna il 3 a 1 per i giallorossi. Ottavi più vicini per la squadra di Ranieri.

68’ Clamoroso palo del Porto con Omordion che sorprende Ndicka ma non trova il Gol.

50’ Rosso per Eustachio per fallo di reazione su Paredes. Porto in dieci.



45’ Squadre di nuovo in campo. Inizia il secondo tempo tra Roma e Porto

45’ Le due squadre vanno negli spogliatoi. Roma avanti 2-1 sul porto grazie alla doppietta di Paulo Dybala.

39’ Raddoppio della Roma con il secondo Gol di Paulo Dybala. Roma avanti.

34’ Gol della Roma con Paulo Dybala che pareggia il match.



27’ Gol del Porto, Omorodion in rovesciata porta avanti i portoghesi che sfruttano un errore difensivo di Svilar.

25’ Entrata dura di Otavio su Dybala e primo giallo del match.



15′ Roma ancora pericolosa con Pellegrini che scippa la palla a Djalo in area. Il difensore portoghese riesce a recuperare.

8′ Roma pericolosa in attacco. Porto schiacciato nella propria metà campo

5′ Occasione Roma! Colpo di testa per Pellegrini, palla di poco fuori.

1′ Parte subito bene la Roma