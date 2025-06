Roma, pre-campionato internazionale per i giallorossi! Quattro amichevoli tra Germania, Francia e Inghilterra. Queste le avversarie

Roma, pre-campionato internazionale per i giallorossi! Quattro amichevoli tra Germania, Francia e Inghilterra

La Roma affronterà un calendario estivo ricco di impegni, con sfide internazionali che serviranno a testare il livello della squadra in vista della nuova stagione di Serie A. Di seguito le amichevoli già ufficializzate:

26 luglio, ore 18:00 – Kaiserslautern vs Roma, al Fritz-Walter Stadion di Kaiserslautern (Germania)

– Kaiserslautern vs Roma, al Fritz-Walter Stadion di Kaiserslautern (Germania) 2 agosto, ore 18:00 – Lens vs Roma, al Bollaert Stadium di Lens (Francia)

– Lens vs Roma, al Bollaert Stadium di Lens (Francia) 6 agosto, ore 19:30 – Aston Villa vs Roma , al Poundland Bescot Stadium di Walsall (Inghilterra)

– , al Poundland Bescot Stadium di Walsall (Inghilterra) 9 agosto, ore 15:00 – Everton vs Roma, all’Hill Dickison Stadium di Liverpool (Inghilterra)

Roma che avvierà a Trigoria il suo ritiro il 13 luglio, per poi stabilirsi dal 2 all’8 agosto, la Roma svolgerà un ritiro in Inghilterra presso il prestigioso St. George’s Park di Burton upon Trent, centro tecnico della nazionale inglese, ideale per prepararsi al meglio.

Il club ha annunciato che il programma della pre-stagione Roma potrebbe subire aggiornamenti, con ulteriori amichevoli da definire. Intanto, i tifosi possono già segnare sul calendario le prime tappe del nuovo corso targato Gasperini Roma.