Roma, protesta dei tifosi: «Il campionato si deve fermare»

I tifosi della Roma si espongono contro l’eventuale ripresa del campionato di Serie A: striscioni apparsi in città

I tifosi della Roma hanno esposto striscioni di protesta contro l’eventuale ripresa del campionato di Serie A, come riportato da tuttomercatoweb.com.

Le scritte recitano: «Il concetto è chiaro, per voi conta meno la salute del denaro. Finché l’emergenza non è finita, nessuna partita! Società e calciatori donate soldi e tamponi a famiglie e dottori» e «Italia in emergenza sanitaria e sociale. Questo campionato si deve fermare!».