Roma, riecco Zaniolo: il centrocampista si è allenato in gruppo

Buone notizie per la Roma in vista del ritorno in campo per la Serie A: Zaniolo si è allenato con il gruppo

Buone notizie per la Roma in vista del ritorno in campo per la Serie A. Nicolò Zaniolo si è allenato regolarmente con il gruppo e sembra aver smaltito il fastidio muscolare al flessore della gamba che lo ha costretto a rinunciare alla Nations League.

Il centrocampista italiano, perno inamovibile dell’undici di José Mourinho, sarà a disposizione per il match contro la Juventus.