Roma, rinnovo Zaniolo: a fine stagione via alla trattativa. La situazione

In casa Roma si pensa anche il rinnovo di Zaniolo. La società dovrebbe sedersi al tavolo delle trattative a fine stagione

Tra la Roma e Zaniolo balla ancora un rinnovo dell’attuale contratto che ha una scadenza nel 2024. Per i giallorossi, il gioiello italiano è un asset importante; non incedibile, ma comunque uno dei punti fermi della rosa. Per questo motivo il valore di mercato resta per i Friedkin sempre stabile sui 60-70 milioni di euro. Cifre che al momento hanno spaventato i club interessati, Juventus su tutti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a fine stagione il club e Zaniolo si siederanno alla scrivania per trattare il rinnovo. La sensazione è che entrambe le parti vogliano proseguire insieme, almeno per un’altra stagione. Se invece dovesse arrivare una fumata nera, si ascolteranno le offerte per il calciatore. La Juventus, come anticipato, è sempre interessata, il Milan guarda con attenzione, mentre in Premier League Liverpool e Tottenham potrebbero farsi avanti con una maxi offerta.