Roma, rinnovo Zaniolo: possibile clausola rescissoria

Alla Roma si lavora ancora sul rinnovo di Zaniolo: da risolvere la questione dei bonus e potrebbe esserci una clausola rescissoria

In casa Roma si continua a trattare per trovare l’accordo per il rinnovo di Zaniolo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ds dei giallorossi, Tiago Pinto, dovrebbe incontrare oggi l’agente del calciatore.

Sul tavolo c’è già una bozza di intesa: 4 milioni, più bonus variabili che possono arrivare a 5. Dovrebbe esserci inoltre una clausola rescissoria che si aggirerebbe tra i 50 e i 60 milioni.