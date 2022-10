Rinnovo Zaniolo, iniziati i dialoghi per la firma: i dettagli

Proseguono in casa Roma le chiacchierate per il rinnovo di Zaniolo, l’agente Vigorelli in città per discutere con la società

Proseguono in casa Roma le chiacchierate per il rinnovo di Zaniolo, l’agente Vigorelli in città per discutere con la società.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dopo la sfida di Europa League potrebbero essere incontri sempre più fitti per arrivare all’accordo. Le richieste del ragazzo sono di 4 milioni più bonus, ma il club non vorrebbe andare oltre i 3.5 di parte fissa.