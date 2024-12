Roma-Sampdoria: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida di Coppa Italia Roma-Sampdoria: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Roma-Sampdoria. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ROMA(3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Benedetti, Ricci, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda. All. Semplici.

Orario e dove vederla in tv

Roma-Sampdoria si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 18 dicembre per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Verrà trasmessa in chiaro per tutti su Italia 1, canale numero 6 del digitale terreste. La partita sarà visibile in streaming sul sito di Sportmediaset e su Infinity: per accedere basterà inserire le proprie credenziali o registrarsi.