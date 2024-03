Roma, scandalo a luci rosse e licenziamento: ecco cos’è successo

In casa Roma scoppia un caso interno che ha visto un giocatore della Primavera diffondere un video hot di un’impiegata

A Trigoria sono ore complicate. In casa Roma è scoppiato un vero e proprio caso interno che riguarda una giovane impiegata giallorosso. Dopo oltre dieci anni in società, la ragazza è stata licenziata per “incompatibilità ambientale“, ma c’è molto altro.

Secondo Il Fatto Quotidiano e il Corriere della Sera, la sopracitata impiegata è stata vittima di un reato lo scorso autunno: un calciatore della Primavera, che avrebbe usato il telefono di lei in prestito per una chiamata al proprio procuratore, avrebbe diffuso un video intimo della ragazza in chat.

La donna si è rivolta all’avvocato Francesco Bronzini per chiedere il reintegro mentre il ragazzo della Primavera, in occasione di una riunione a Trigoria, ha ammesso tra le lacrime la sua colpevolezza.