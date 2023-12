Roma-Sheriff, le probabili formazioni: Mourinho non fa turnover

Questa sera in campo la sfida tra Roma e Sheriff per l’Europa League, le probabili formazioni dei due allenatori

Questa sera in campo la sfida tra Roma e Sheriff per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Di seguito le probabili formazioni, con Mourinho che sceglie di giocarsi tutte le carte a sua disposizione per conquistare il primo posto.

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

SHERIFF (4-5-1): Koval; Apostolakis, Tovar, Garananga, Artunduaga; Mbekeli, Ricardinho, Talal, Badolo, Paulo; Luvannor. Allenatore: Pilipchuk