Roma, Shomurodov può partire: piace in Bundesliga

L’attaccante giallorosso Shomurodov non ha convinto e in estate potrebbe partire: su di lui due club di Bundesliga

Eldor Shomurodov non ha convinto in questa prima stagione alla Roma e in estate potrebbe essere uno dei sacrificati dai giallorossi per fare cassa.

Secondo quanto riportato da Leggo, sull’uzbeko ci sarebbero gli occhi di due club di Bundesliga: l’Hoffenheim e il Lipsia. Per l’attaccante, il club capitolino chiede circa 15 milioni di euro.