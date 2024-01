Roma in silenzio stampa, Di Canio: «Brutta abitudine»

Le parole di Paolo Di Canio dopo la decisione della Roma di non presentarsi in zona interviste dopo la partita con l’Atalanta

Ha fatto discutere la decisione della Roma di non presentarsi ai microfoni delle televisioni dopo il pareggio con l’Atalanta. La scelta del silenzio stampa non è piaciuta a Paolo Di Canio, che da Sky Sport attacca. Di seguito le sue parole.

«Senza polemica, ma la faccio. Oggi tocca a Mourinho che è un habitué, ma è successo spesso quest’anno che gli allenatori non si siano presentati davanti alla stampa quando le cose non vanno bene. Non è un attacco alla Roma, ma qualcuno deve fare qualcosa perché è una brutta abitudine. Non dico che li si debba obbligare, ma dovrebbe essere un obbligo. Quest’anno abbiamo parlato poco di calcio».