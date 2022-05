Roma, Smalling: «Conference? Faremo di tutto per vincerla, ma prima pensiamo al Torino»

Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato nel media day organizzato dalla società sulla finale di stagione e di Conference

Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato nel media day organizzato dalla società sulla finale di stagione e di Conference. Le sue dichiarazioni:

CONFERENCE – «Faremo di tutto per vincerla, ci siamo preparati tanto per arrivare qui. Feyenoord? Non li abbiamo ancora studiati, perché prima dobbiamo affrontare il Torino. Dopo venerdì avremo cinque giorni per preparare la finale nei dettagli».

SERIE A – «Campionato equilibrato dove in alcuni momenti abbiamo avuto un cammino regolare e in altri abbiamo lasciato punti in giro. Adesso vogliamo finire al meglio la stagione».