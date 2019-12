Roma, Smalling punta Euro2020: ieri il vice di Southgate a San Siro

Roma, serata importante per Chris Smalling che ha disputato un’ottima gara davanti agli occhi del vice allenatore dell’Inghilterra

Chris Smalling sta vivendo una una uova vita da quando gioca nella Roma. Dall’inizio della stagione ad ora ha conquistato la sua dimensione e ora sta facendo la differenza così come lo ha fatto nella gara di ieri.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo infatti pare che ieri a San Siro ci fosse il vice allenatore dell’Inghilterra, Steve Holland che sarebbe stato inviato proprio da Southgate per seguire il difensore.L’obiettivo è la convocazione all‘Europeo del 2020.