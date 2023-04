Il contratto di Chris Smalling scade nel 2024, ma la Roma non ha intenzione di perdere il centrale inglese

Il contratto di Chris Smalling scade nel 2024, ma la Roma non ha intenzione di perdere il centrale inglese.

Ecco perché nelle ultime ore, come documentato dallo stesso giocatore sul suo profilo, sarebbe arrivato in città il suo procuratore per trattare il rinnovo con la società.