Roma, Smalling: «Importante passare il turno. Sul sorteggio…»

Il difensore della Roma Smalling ha commentato il passaggio del turno in Europa League contro il Gent

Chris Smalling ha parlato al termine della sfida di Europa League contro il Gent: «La cosa più importante era passare il turno. Nel secondo tempo non abbiamo fatto bene, la cosa fondamentale è esserci domani per il sorteggio».

«Il Gent ha dimostrato di essere una squadra difficile, che gioca bene in casa e non ha mai perso in questa stagione qui. Domani ci riposeremo in vista della sfida al Cagliari. Per il sorteggio di Europa League non ho preferenze», ha concluso il difensore ai microfoni di Roma TV.