Roma, Smalling: «Incredulo e deluso»

Il difensore della Roma Smalling ha commentato il rigore concesso al Gladbach: «Sono incredulo e deluso, la decisione ci ha danneggiati»

Anche Chris Smalling ha voluto esprimere le proprie considerazioni in merito al rigore inesistente concesso al Gladbach in pieno recupero. Il difensore della Roma è stato colpito al volto, ma non per l’arbitro Collum che ha indicato il dischetto tra le polemiche giallorosse.

«Sono incredulo e deluso per questa decisione che ci ha danneggiati. Meritavamo i tre punti», ha dichiarato Smalling ai microfoni di BT Sport.