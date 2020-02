Roma, Smalling: «Programmato incontro a fine stagione con lo United»

Chris Smalling, oggi in forza alla Roma, è pronto a confrontarsi con il Manchester United. Il futuro del difensore

Interpellato da Sky Sports News, Chris Smalling ha parlato del suo passaggio alla Roma e del suo futuro, che dipende dal Manchester United.

«Rivedersi a fine anno: questo era il programma all’inizio della stagione e ovviamente non abbiamo ancora finito, quindi alla fine della stagione vedremo qual è il piano. Ad inizio anno ho parlato con Solskjaer ad inizio anno e mi ha detto che avrei giocato di meno rispetto agli precedenti, quindi quando la Roma ha chiamato non c’era niente di meglio per me. Abbiamo parlato e concretizzato subito il trasferimento».