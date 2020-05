Roma, striscioni di protesta contro Pallotta, Baldini e Baldissoni

Gli ultrà della Roma hanno esposto due striscioni di protesta contro la gestione del club da parte di Pallotta, Baldissoni e Baldini

Scoppia l’ennesima protesta a Roma contro il presidente James Pallotta (Pallotta go home!»), bersaglio degli ultrà che hanno esposto due striscioni molto duri sotto la sede del club giallorosso all’Eur.

«La Roma non si risana con le cessioni», questo il messaggio lanciato anche a Mauro Baldissoni e Franco Baldini sottolineando l’importanza di trattenere i pezzi pregiati della rosa per non abbassare l’asticella delle ambizioni.