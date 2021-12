Roma, contro l’Atalanta per sfatare due tabù

La Roma dovrà vedersela a Bergamo nel weekend per la sfida contro l’Atalanta. Partita difficile ma i giallorossi devono sfatare due tabù

La Roma deve risollevarsi in campionato e la sfida contro l’Atalanta a Bergamo è uno scoglio davvero arduo. Mourinho e i suoi stanno preparando la sfida per cercare di sfatare due tabù.

Il primo è quello che vede i giallorossi ancora senza vittorie contro una big, il secondo, come riferito da Il Romanista, è che i capitolini non vincono a Bergamo da ben quattro anni. Un mix che rende la sfida del Gewiss Stadium ancor più complicata per la Roma.