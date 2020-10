Roma, tifosi contro Zaniolo: fotomontaggio sul murale di Totti – FOTO

Niccolò Zaniolo è stato criticato dai tifosi per aver utilizzato un fotomonatggio dello storico murales dedicato a Francesco Totti.

Niccolò Zaniolo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un fotomonataggio dello storico murale dedicato a Francesco Totti con il suo volto al posto dell’ex capitano della Roma.

La foto è stata successivamente rimossa per i tanti messaggi di critica arrivati nei confronti del giocatore reo di non aver rispettato una delle icone più importanti per i tifosi romanisti.