Roma, tifosi infuriati con la squadra dopo la Sampdoria: i motivi sarebbero due

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, i tifosi della Roma sarebbero infuriati con la squadra per due motivi

La Sampdoria ha superato la Roma nel posticipo domenicale della 34a giornata. Il ko del Ferraris ha lasciato strascichi pesanti nella capitale. I tifosi giallorossi hanno espresso, attraverso i social, il proprio disappunto nei confronti della squadra, del tecnico Paulo Fonseca e del capitano Lorenzo Pellegrini.

I motivi della polemica sono principalmente due. Il primo riguarda Fonseca. Il mister portoghese ha concesso un giorno di riposo al gruppo in vista del ritorno della semifinale di Europa League contro il Manchester United, in programma giovedì. Il popolo romanista ha criticato la scelta dell’allenatore, accusato di non aver usato il “pugno di ferro” dopo l’ennesima sconfitta. Il secondo coinvolge Pellegrini, non partito per la trasferta di Genova e rimasto nella capitale con la moglie per la nascita del secondo figlio. I tifosi hanno sottolineato la differenza con il precedente di Francesco Totti, che aveva raggiunto la consorte solo dopo la partita, e hanno contestato la decisione del centrocampista, reo di aver dimostrato scarso attaccamento alla maglia.