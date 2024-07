Roma-Tolosa 0-1: a Trigoria decide la rete Gboho: il tabellino

Finisce con una sconfitta la terza amichevole della Roma contro il Tolosa, decide una rete di Gboho: il tabellino

Si è chiusa con una sconfitta la terza amichevole del precampionato della Roma: al centro di allenamento di Trigoria vince il Tolosa grazie ad una rete nel primo tempo di Gboho. De Rossi in questa sfida ha voluto mischiare un po’ le carte: spazio a giocatori chiave come Dybala, Svilar e Angelino, poi Le Fée subito in campo e i giovani Pisilli e Sangaré come titolari. Di seguito il tabellino della partita.

ROMA-TOLOSA 0-1 (35′ Gboho)

ROMA (4-3-3): Svilar; Sangaré, Kumbulla (45′ Smalling), Ndicka, Angelino; Pisilli (45′ Bove), Le Fée, Baldanzi; Joao Costa, Dybala (45′ Abraham), Zalewski.

A disp. Ryan, Boer, Reale, Cama, Nardin, Feola,Darboe, Graziani, Solbakken, Sugamele

All. De Rossi

TOLOSA (4-4-2): Dominguez; Messali, Cresswell, Nicolaisen, Mawissa; Donnum, Canvot, Genreau, Magri; Aboukhal, Gboho. A disp. Lacombe, Aradj, Costa, Kamanzi, Saka, Zuliani, Skytta, Bangre, Lahmadi, Edjouma, Methalie, Wasba. All. Novell