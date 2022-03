Roma, Totti può tornare a casa: non c’è più gelo con la società

La bandiera della Roma Francesco Totti potrebbe presto tornare a occupare un ruolo dirigenziale in giallorosso

Francesco Totti e la Roma si sono riavvicinati. La bandiera giallorossa è stata avvistata spesso all’Olimpico nelle ultime partite, una volta su invito di Digitalbits poi sempre chiamato dai Friedkin.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i tempi non sarebbero ancora maturi per un ritorno di Totti in società ma qualcosa si sta muovendo. Ed è già importante che tra l’ex capitano e la proprietà non ci sia più il gelo d’un tempo.