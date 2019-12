Roma, Totti: «Ultimo anno da calciatore? Ero il capro espiatorio»

Roma, Totti confessa: «L’ultimo anno da calciatore? Non vorrei riviverlo, ero il capro espiatorio di tutto. Ma in realtà…»

Francesco Totti non dimentica i mesi difficili trascorsi durante il suo ultimo anno da calciatore della Roma. L’ex capitano giallorosso, a margine della presentazione del libro di Paolo Condò, ha ammesso le sue perplessità di quel periodo.

«Non vorrei mai rivivere l’ultimo anno da calciatore, ma solo per tutto quello che vissuto: ero il capro espiatorio di tutto. In realtà io ero parte integrante del gruppo della Roma», ammette.