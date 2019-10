Roma, tweet al veleno: «Rigore inesistente» – VIDEO

La Roma aumenta le polemiche per il presunto fallo da rigore che ha permesso al Gladbach di pareggiare in Europa League

È terminata tra le polemiche la sfida dell’Olimpico tra Roma e Gladbach, con i tedeschi che hanno beneficiato di un rigore dubbio per agguantare il pareggio in pieno recupero. Oltre alle proteste dei calciatori giallorossi, arriva anche il tweet al veleno della società giallorossa.

«Incredibile, sotto al diluvio non riusciamo a trovare il 2-0 e subiamo il pareggio per un rigore inesistente…». Polemiche destinate a durare per molto.