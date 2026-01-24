Connect with us

Roma, adesso è ufficiale l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa! Il comunicato dei giallorossi

3 ore ago

Venturino Genoa Vicenza

Roma, operazione chiusa: Lorenzo Venturino arriva dal Genoa. I giallorossi rendono ufficiale l’acquisto con un comunicato

La Roma aggiunge un nuovo tassello al proprio progetto tecnico. Il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa, un’operazione mirata a rafforzare il reparto e a proiettare ulteriore qualità verso il futuro. Il giovane talento approda nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che consente alla società di valutarne crescita e potenziale nel corso dei prossimi mesi. La nota del club:

COMUNICATO – “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa.

L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. 

Classe 2006esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto del settore giovanile del Genoa, avendo fatto l’intera trafila in rossoblù dai 7 anni al debutto in prima squadra.

Il 17 gennaio 2025 esordisce in gare ufficiali all’Olimpico proprio contro la Roma, mentre i primi gol in Serie A li realizza il 24 maggio nella sfida contro il Bologna al Dall’Ara.

In questa stagione, 2025-26, conta 5 presenze e un assist.

Ha scelto la maglia numero 20.

Benvenuto a Roma, Lorenzo!”.

