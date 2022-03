Roma, ultima visita in Finlandia per Spinazzola: pronto per il rush finale

Spinazzola sosterrà oggi un’ultima visita in Finlandia dopo l’infortunio. L’esterno potrebbe essere l’arma in più della Roma per il rush finale di stagione

A 9 mesi dalla rottura del tendine d’Achille, con conseguente operazione, oggi e domani Leonardo Spinazzola sosterrà in Finlandia quelle che dovrebbe essere le ultime visite del caso dopo l’infortunio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno spera di ricevere il via per tornare gradualmente in campo e mettere la parola fine sul suo incubo.

In caso di risposta positiva dei medici, Mourinho inserire con le giuste dosi Spinazzola in campo così di avere un’arma in più per il rush finale della stagione della Roma.